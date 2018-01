Dronken bestuurder weigert ademtest 23 januari 2018

Drie auto's zijn zondagavond betrokken geraakt in een zwaar verkeersongeval aan de Schijnpoort ter hoogte van de Halenstraat. Het ongeval gebeurde toen een van de bestuurders die vanuit de Pothoekstraat kwam in botste met twee wagens die op de Schijnpoortweg reden en de Pothoekstraat wilden inslaan. Er vielen geen gewonden, maar de man achter het stuur van de wagen die vanuit de Pothoekstraat kwam, had duidelijk te veel gedronken. Hij gedroeg zich weerspannig en weigerde ook een ademtest. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor een bloedtest en mocht daarna nog mee naar het politiekantoor voor een verhoor. (VTT)