Dronken bestuurder rijdt motorrijder aan 15 maart 2018

Op het kruispunt van de Pieter Rottiestraat en de Emiel Vloorstraat op het Kiel is dinsdagavond een motorrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De bestuurder wilde afslaan om de Pieter Rottiestraat in te rijden en raakte een motorrijder die richting Kolonel Silvertopstraat reed. De motorrijder werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist vertoonde tekenen van alcoholintoxicatie, maar verklaarde dat hij na de aanrijding in paniek naar huis was gereden en daar wijn en bier had gedronken tegen de zenuwen. Dan was hij te voet teruggekeerd naar de plaats van het ongeval. Een getuige had echter vastgesteld dat de verdachte aanvankelijk was doorgereden, maar was gestopt omdat de getuige hem was gevolgd. (BSB)