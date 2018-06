Dronken bestuurder ramt verkeerslicht 02 juni 2018

02u53 0

Een 37-jarige bestuurder reed donderdagavond tegen een verkeerslicht in de Emiel Vloorsstraat op het Kiel in Antwerpen. De bestuurder, die duidelijke tekenen van alcoholgebruik vertoonde, beweerde dat niet hij maar zijn vrouw achter het stuur zat. Die was nergens te bespeuren. Uiteindelijk gaf de bestuurder toch toe dat hij zelf met de auto had gereden en het ongeval had veroorzaakt. Een ademtest wees uit dat de man onder invloed van alcohol was. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. De wagen was vooraan helemaal beschadigd en werd getakeld. (BSB)