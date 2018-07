Dronken bestuurder ramt taxi 18 juli 2018

Op de Oudeleeuwenrui, ter hoogte van de Generaal Belliardstraat, raakten twee bestuurders lichtgewond bij een aanrijding. Een 36-jarige bestuurder van een Opel ramde een taxi en kwam tot stilstand tegen een geparkeerde wagen. Zijn voertuig was niet meer rijvaardig en moest getakeld worden.





Ook de taxi moest getakeld worden. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging, maar moest nadien nog een ademtest afleggen. Die was positief. De taxibestuurder werd onwel ten gevolge van de aanrijding, maar had verder geen verwondingen. Later meldde zich nog een eigenaar van een wagen die beschadigd was nadat de dronken bestuurder hem had geraakt op de Brouwersvliet.





(BSB)