Dronken bestuurder ramt betonblok van brug Sander Bral

20 maart 2019

Er vond in de nacht van dinsdag op woensdag een aanrijding plaats op de Straatsburgbrug over het Straatsburgdok. Een voertuig was geslipt en raakte de vangrail van de brug. Beide wielen aan de linkerkant van de auto waren afgebroken. De 48-jarige bestuurder was onder invloed van alcohol en zijn rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Door de klap was een betonblok dat deel uitmaakte van de omheining losgekomen van de brug. Het belandde op het bedrijventerrein onder de brug. Daar was gelukkig niemand aan het werk op het moment van de aanrijding. Er werden door de wegbeheerder hekken geplaatst aan het beschadigde gedeelte van de omheining.