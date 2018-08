Dronken bestuurder drinkt bier terwijl hij op politie wacht 14 augustus 2018

In de Onderwijsstraat in Antwerpen-Noord is een dronken bestuurder zondagnamiddag op een geparkeerd voertuig geknald. Omdat de man zich agressief gedroeg, verwittigden de omstaanders de politie. Bij aankomst had de bestuurder een blikje bier in de hand, dat hij volgens getuigen was gaan kopen terwijl er op de politie gewacht werd. De man vertoonde duidelijke tekenen van dronkenschap, maar weigerde alle medewerking aan de politie. Hij werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Zijn voertuig had een gebroken as en werd getakeld. (BSB)