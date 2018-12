Dronken bestuurder beschadigt geparkeerde voertuigen NBA

22 december 2018

18u14 0

In de Atomiumlaan verwittigde medewerkers van een bedrijf vrijdagnacht de politie toen ze zagen hoe een wagen in hun straat drie geparkeerde voertuigen had geraakt. De man werd opgevangen en tegengehouden tot de aankomst van de politie. De man (29) legde een positieve ademtest af, zijn rijbewijs werd ter plaatse ingetrokken voor 15 dagen. De vier betrokken voertuigen waren zwaar beschadigd en moesten allemaal getakeld worden.