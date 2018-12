Dronken bestuurder (34) beschadigt zeven geparkeerde wagens Sander Bral

26 december 2018

15u27 0

Een dronken bestuurder beschadigde in de nacht van dinsdag op woensdag maar liefst zeven geparkeerde voertuigen in de De Pretstraat in Antwerpen-Noord. De man van 34 jaar reed tweemaal in op de geparkeerde voertuigen. Door de kettingreactie schoven verschillende wagens tegen elkaar en raakten in totaal zeven voertuigen beschadigd. Uit een alcoholtest bleek dat de bestuurder duidelijk te diep in het glas had gekeken de avond van kerstdag.