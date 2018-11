Dronken bestuurder (22) zonder rijbewijs crasht op Meirbrug Sander Bral

15 november 2018

Een voertuig is beschadigd geraakt bij een verkeersongeval aan de Meirbrug in het stadscentrum. Getuigen hadden de auto in de nacht van woensdag op donderdag eerder al opgemerkt toen de bestuurder met een erg opvallende rijstijl over de Eiermarkt reed. Toen de wagen via de Schoenmarkt naar de Meirbrug reed, verloor de bestuurder de controle over het stuur waardoor het tot stilstand kwam. De wagen reed in totaal drie hekken en een paaltje uit. Twee van de drie inzittenden bleven ongedeerd, de passagier die achteraan in het voertuig zat, raakte lichtgewond. Ze werd ter plaatse verzorgd. De 22-jarige bestuurder van het voertuig legde een positieve ademtest af. Hij beschikte niet over een geldig rijbewijs. Het voertuig werd getakeld.