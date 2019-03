Dronkelap legt busverkeer lam Patrick Lefelon

29 maart 2019

19u31 0 Antwerpen Buschauffeurs van De Lijn hebben gistermiddag het werk neergelegd nadat een vrouwelijke bestuurster was aangevallen op het Sint-Jansplein. Op drie stelplaatsen in het noorden van Antwerpen - Wuustwezel, Zandvliet en Vaartkaai - legden chauffeurs het werk neer. De spontane staking duurde tot vrijdagavond.

De aanleiding van de actie was een geval van agressie op een vrouwelijke buschauffeur op het Sint-Jansplein. “Er stapte een man op de bus met een blikje drank, wat niet toegelaten is op de bus”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn. “Toen de chauffeur hem daarop aansprak, werd hij verbaal agressief.” Aan de volgende halte van de bus viel de man ook een vrouwelijke passagier lastig die tussenbeide was proberen komen. Toen de chauffeur uit de bus stapte om de passagier te helpen, kreeg ze van de man een schop. Ze werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens de socialistische vakbond ACOD is het incident het zoveelste geval van agressie op een buschauffeur van De Lijn. “De mensen voelen zich te weinig gesteund en opgevangen”, reageert sectorsecretaris Geert Vermunicht. “Maandag komt er een agressiecomité samen dat zich over het incident zal buigen.”

De christelijke vakbond ACV Openbare Diensten heeft naar eigen zeggen geen oproep tot actie gedaan. “Volgens onze informatie is de chauffeur in kwestie adequaat opgevangen”, zegt secretaris Jo Van der Herten. “Het werk neerleggen zal zulke agressiegevallen ook niet vermijden.” Het ACV is volgens Van der Herten wel vragende partij voor een agressiecomité in de stelplaatsen van Antwerpen-Noord.

Dat het slachtoffer onvoldoende is opgevangen, wordt door De Lijn ontkend. “Meteen na het incident is een controleur ter plaatse gestuurd, die de chauffeur tot aan het ziekenhuis begeleid heeft”, zegt Van de Vreken. “Ze werd ook opgevangen door de teamchef en kan indien gewenst praten met een maatschappelijk assistent of psychologische ondersteuning krijgen.”

De vakbonden dringen aan op een overleg met de directie van De Lijn. Eén van de knelpunten is de afgesloten stuurcabine voor de chauffeurs. De Lijn liet weten maandag de vakbonden te ontmoeten voor een gesprek tijdens een zogenaamd ‘Agressiecomité’.

Het busverkeer vanuit Antwerpen richting het noorden van de stad was de hele avond verstoord. In de stad zelf bleef de hinder beperkt. Vanaf zaterdagmorgen zal het tram-en busverkeer weer normaal verlopen.

Volgens De Lijn heeft een vijftigtal chauffeurs het werk neergelegd, nog tot het einde van de dag.