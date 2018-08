Droge stadsvijver wordt groene oase door warme weer 02 augustus 2018

Het zijn geen hoogdagen voor wie zijn gazon mooi groen wil houden en ook de parken worden dorrer met de dag. Toch is er een plek in de stad die dankzij de vele zonuren, groener en groener wordt. De uitgedroogde vijver van het startpark bloeit als nooit tevoren. Dat is op zich niet zo verwonderlijk. Hoewel de vijver droog staat, is de grond nog steeds erg vochtig. Dat in combinatie met het warme weer zorgt ervoor dat de vijver een groene oase wordt waar zelfs bloemen gedijen.





De vijver staat al maanden droog. Dat heeft te maken met de ingrijpende werken op de Leien. Bemalingswerken deden het grondwaterpeil op de werf dalen zodat funderingen en constructies droog in de grond konden worden geplaatst. Maar daardoor daalde ook het waterpeil in de hele omgeving. Een droge stadsvijver was het resultaat. (ADA)