Drinkfontein moet zwerfvuil in Stadspark terugdringen 29 juni 2018

Tussen het skateterrein en de speeltuin in het Stadspark heeft de stad een nieuwe drinkfontein geplaatst. Die moet ervoor zorgen dat bezoekers van het park minder zwerfvuil achterlaten. "Door een drinkfontein te plaatsen willen we mensen motiveren om minder plastic flesjes mee te nemen naar het park, zodat die niet blijven rondslingeren", vertelt schepen Caroline Bastiaens. Gisteren werkte de fontein overigens nog niet, doordat de leiding even verderop, waar er werken zijn, werd afgesloten. Eerder liet de stad, in samenwerking met Matters, al drie door urban artist Lucas Beaufort gepimpte vuilbakken plaatsen, ook met als doel zwerfvuil tegen te gaan op die plek. (ADA)