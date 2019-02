Drietal riskeert acht jaar cel voor verkrachting in Park Spoor Noord: “Als meisje niet respecteert wat ik zeg, klop ik erop” Patrick Lefelon

27 februari 2019

16u00 25 Antwerpen Een Kempens meisje beweert dat ze door twee Balkan-jongens is verkracht in Park Spoor Noord, in Antwerpen. Een derde bleef in de auto zitten en liet zijn vrienden begaan. De procureur vordert straffen tot 8 jaar omdat de jongens niet inzitten met hun vriendinnen. “Als ze niet respecteert wat ik zeg, klop ik er op”, zei één van de verdachten aan de politie.

De 19-jarige Denis B. staat er het slechtst voor. Hij wordt beschuldigd van drie verkrachtingen. Twee verkrachtingen vonden plaats in september 2017 toen Denis B. samen met een minderjarige vriend ‘s nachts een Kempens meisje uit de auto sleurde, meetrok naar een grasveld van Park Spoor Noord en haar daar verkrachtte. Het meisje had hem eerder op de avond al eens tegen haar zin geplezierd, want anders weigerde Denis B. haar met de auto naar huis te brengen.

Een derde verkrachting vond plaats in een appartement in de Korte Scholiersstraat in mei 2018. Toen was een meisje van de kust het slachtoffer. Denis B. verkrachtte haar toen ze al stomdronken was. Het meisje kwam op spoed terecht waar bijna 3 promille alcohol in haar bloed werd gemeten. Zij herinnerde zich niets meer.

De minderjarige vriend staat niet terecht. Hij moet voor de jeugdrechtbank verschijnen.

De verdachten hebben weinig normbesef. Zij zitten niet in met de gevoelens van de meisjes. Hier moet een effectieve celstraf volgen, want anders blijven deze mannen gewoon verder doen Procureur Els Traets

Techniek à la tienerpooiers

Openbaar aanklager Els Traets merkte op dat de jongens altijd kwetsbare meisjes als slachtoffers uitkiezen. Een techniek die zij met tienerpooiers gemeen hebben. De meisjes staan onder toezicht van de jeugdrechter of zitten in een jeugdinstelling.

Els Traets: “De verdachten hebben weinig normbesef. Zij zitten niet in met de gevoelens van de meisjes. Hier moet een effectieve celstraf volgen want anders blijven deze mannen gewoon verder doen. Ik vorder 8 jaar celstraf tegen Denis B.”

“Veel van horen zeggen”

Voor verdachte Denis B. pleitten Jan en Bram De Man. Hun verdediging werd bemoeilijkt omdat de jeugdrechtbank nog geen uitspraak heeft gedaan over de rol van de minderjarige verdachte bij de verkrachting in Park Spoor Noord.

“Onze cliënt was chauffeur en zegt dat hij aan Park Spoor Noord niet uit de auto is geweest. Dat zijn DNA-sporen zijn gevonden op de joggingbroek van het meisje, is logisch te verklaren. Zij heeft twee uur lang in zijn wagen gezeten.

Ook de verkrachting met het dronken meisje is een fabeltje. Meester De Man: “Zelfs het zogenaamde filmpje waarop het meisje halfnaakt op bed lag, heeft eigenlijk niemand gezien. De jongeren hebben dat allemaal van horen zeggen van een vriendin. De politie heeft honderden foto’s en filmpjes in beslag genomen, maar net dat filmpje is niet gevonden. Deze jongeman is 19 jaar. Op die leeftijd is een stommiteit nog toegelaten. Hij was in het vriendengroepje de grote man omdat hij met de auto van zijn vader mocht rijden. De strafeis van 8 jaar is buiten proportie. Wij vragen voor hem de vrijspraak.”

“Moeilijke vlucht uit Kosovo”

De tweede verdachte Argjent M. riskeert 6 jaar voor zijn mededaderschap aan de groepsverkrachting, uitbuiting van meerderjarige meisjes in de prostitutie, geweld tegen zijn vriendin en schuldig verzuim.

Hij bekende de prostitutie-exploitatie en gaf ook toe dat hij zijn vriendin geslagen had wanneer zij niet luisterde. Het meisje minimaliseerde dat geweld bij de politie. Zij had haar blauw oog weggeschminkt.

Over zijn mededaderschap aan verkrachting was Argjent M. echter formeel. “Ik weet niets van die groepsverkrachting in Park Spoor Noord. Ik ben in de auto blijven zitten en heb mij niet gemoeid met wat mijn vrienden deden.”

Dat leverde Argjent M. wel de betichting ‘schuldig verzuim’ op. Zijn verdedigers Xavier Potvin en Kris Luyckx vonden ook dat overdreven. Hun cliënt kon het hulpgeroep van het meisje niet horen. Kris Luyckx: “De moeilijke vlucht uit Kosovo heeft de jongen getekend. Volgens de psychiaters heeft hij angst om alleen gelaten te worden. Een opvoedingscursus zal hem goed doen, evenals een verbod om nog met die vroegere vrienden om te gaan. Hij heeft zich door hen laten opnaaien.”

De rechtbank doet op 12 maart uitspraak.