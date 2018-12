Driedaagse kerstmarkt op Draakplaats BJS

12 december 2018

Onder de spoorwegbogen van de Draakplaats in de wijk Zurenborg vindt komend weekend (14, 15 en 16 december) de driedaagse kerstmarkt ‘Winter Warmte’ plaats. De organisatie is in handen van onder meer café Den Draak.

Vrijdag staat een afterwork in ware kerststijl (denk aan glühwein, jenever…) gepland. Zaterdag en zondag start omstreeks 14u de kerstmarkt. Er is kinderanimatie en er zijn liveoptredens van The Alps en The Bonnie Blues. Voor de feestvierders: zaterdag houdt café Den Draak vanaf 22u een après ski party.