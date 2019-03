Drie werknemers zonder papieren opgepakt in binnenstad Sander Bral

24 maart 2019

In de binnenstad heeft het politiewijkteam van de regio West in samenwerking met de sociale inspectie en de douane en accijnzen verschillende handelszaken gecontroleerd. De actie liep van 15 tot 23 uur. In die tijd werden tien zaken bezocht. Drie mensen werden bestuurlijk aangehouden omdat ze geen papieren hadden. Een bestelwagen waarmee drank geleverd werd aan een winkel zonder vergunning werd in beslag genomen, inbegrepen de inhoud. Verder waren drie studenten aan het werk zonder dat ze met alle documenten in orde waren. In een van de winkels was de nooduitgang versperd, waarvoor de winkelier een boete kreeg. De politie moest ook twee processen-verbaal opstellen omdat de betrokkenen de controle verhinderden. Eén persoon had geen arbeidskaart.