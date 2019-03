Drie vrienden stellen app voor die de Antwerpenaar (weer) gelukkig moet maken David Acke

12u32 0 Antwerpen “Waar word jij echt gelukkig van?” Dat is de vraag die de app De Gelukszaaiers haar gebruikers vraagt. De app is een ontwerp van de drie vrienden Samuel Overloop (37), Marlies Bouchier (26) en Thijs Van den Brande (30) uit Antwerpen. Het drietal ontwierp de app om de Antwerpenaar opnieuw gelukkig te maken en dat geluk ook te delen met anderen.

De meeste apps zijn zo ontwikkeld dat je als gebruiker liefst zo lang mogelijk naar je smartphone scherm zit te staren. Maar laat dat nu net niet de bedoeling zijn van De Gelukszaaiers. Via de app kan je jouw favoriete plekjes en activiteiten delen in Antwerpen waar je erg gelukkig van wordt. Andere gebruikers kunnen op die manier die plekjes ontdekken en mee ‘profiteren’ van jouw geluk. “We willen de gebruiker uitdagen om datgene te doen waar je echt gelukkig van wordt. Dat kan een koffietje drinken in de zon op jouw favoriete terras of evengoed een boekje lezen aan de Schelde. Door jouw geluksmomenten te delen, kan je anderen aansporen mee deel te nemen. Zo leer je niet alleen nieuwe geluksplekjes in Antwerpen kennen maar ontmoet je ook jouw buren,” vertelt Thijs.

Geen datingapp

Andere gebruikers kunnen aangeven “dat ze meedoen” met jouw acitiviteit maar kunnen verder niet chatten met anderen. “We willen mensen eigenlijk zo snel mogelijk van onze app krijgen en zo snel mogelijk hun geluk laten nastreven. Bovendien wilden we vermijden dat mensen eindeloos met elkaar blijven chatten. Het gevaar bestaat dat je anders een datingapp krijgt en dat willen we niet,” aldus Thijs.

Het idee voor de app ontstond twee jaar geleden tijdens een brainstormsessie. “We vroegen ons af hoe we met behulp van een app, de stad nog mooier kunnen maken. Toen kwamen we tot de conclusie dat wanneer mensen gelukkig zijn, dat ook een positief effect heeft op de stad. Zo is de bal aan het rollen gegaan,” zegt Thijs. Dankzij een financiële steun van 18.000 euro van Apps from Antwerp, kon het kleine team aan de slag.

Apps from Antwerp

“Wat tijdens de ontwerp en bouwfase van de App alvast opviel”, vertelt Samuel, “is hoe geluk ook heel wat mensen kan inspireren en enthousiasmeren. Een tiental mensen hebben zich al kandidaat gesteld om ook ‘stories of happiness’ te gaan verzamelen, korte verhalen waarin we gebruikers van de app aan het woord laten om te vertellen over wat hen nu juist gelukkig maakt.” Maar ook in de ontwikkeling werkte het geluk een handje mee. “De mensen van iCapps hielpen ons met het design van de app, vanuit Cloudway werd iemand enkele dagen vrijgesteld om ons te ondersteunen en in ons partnerschap met AppFoundry viel het direct ook op dat zij minstens even enthousiast waren voor de app en dat het voor hen meer was dan een project voor een klant.”

De app wordt vanavond gelanceerd in Café Kamiel. In de eerste fase gaat het om een testperiode van drie maanden. Alle geïnteresseerden kunnen zich opgeven als beta-tester op de website www.gelukszaaiers.be. De komende dagen en weken rollen er dan verschillende uitnodigingen uit. Testers zullen vragenlijsten krijgen om het gebruiksgemak van de app te optimaliseren en de kinderziektes weg te werken.