Drie vrachtwagens botsen in Kennedytunnel 06 februari 2018

02u53 0

Het verkeer in en rond Antwerpen ondervond gistermiddag veel hinder van een ongeval met drie vrachtwagens in de Kennedytunnel.Daar botsten rond het middaguur in de richting van Gent drie vrachtwagens op elkaar. Twee ervan moesten getakeld worden. Het ongeval zorgde onmiddellijk voor stilstaand verkeer op de Ring, en later ook op de aansluiting vanop de E313 en de E19.





De takelwerkzaamheden duurden tot ongeveer 14 uur. Al die tijd moest het verkeer op één rijstrook door de tunnel. Daarna duurde het nog geruime tijd voor het verkeer weer enigszins vlot verliep.





Bij het ongeval raakte niemand gewond. (PLA)