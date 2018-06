Drie 'Visboeren' opgepakt voor cocaïnehandel 06 juni 2018

Drie broers van de Marokkaanse familie A. uit Borgerhout zijn gearresteerd op verdenking van invoer en handel van cocaïne. Zij zouden vorige zomer een lading cocaïne via de haven hebben ingevoerd. De familie A. is in de Marokkaanse gemeenschap vooral bekend als de Visboeren met vier viswinkels in Borgerhout, in Berchem en op het Kiel.





De drugssectie van de federale politie viel dinsdagmorgen binnen op 12 adressen van de familie A. en enkele handlangers. Zeven verdachten werden voor ondervraging meegenomen. Minstens 4 van hen zouden bij de onderzoeksrechter zijn voorgeleid op verdenking van invoer van cocaïne en witwassen van drugsgeld. De verdachten verschijnen morgen voor de raadkamer.





De familie A. kwam in juli 2017 opnieuw in het vizier van de drugssectie van de politie. Een lading cocaïne die in de haven werd onderschept, zou voor hen bestemd zijn geweest. De politie startte een onderzoek met inzet van hoogtechnologische opsporingstechnieken.Dinsdagochtend klapte de politie de val dicht en voerde 12 huiszoekingen uit in Borgerhout, op het Antwerpse Kiel en in Boom. Zeven verdachten werden gearresteerd onder wie Hassan, Rachid en Mohamed A. Een vierde broer wordt nog gezocht. (PLA)