Drie 'tafels', vier pleinen en heel véél groen ONTWERP HERAANLEG ZUIDERDOKKEN DEFINITIEF GOEDGEKEURD PHILIPPE TRUYTS

24 maart 2018

02u42 0 Antwerpen Het definitieve ontwerp voor de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken staat op punt. Het college keurde het huiswerk van de architecten gisteren goed. Het centrale deel krijgt veel gras, ademruimte en een waterbassin. Op de zuidelijke en noordelijke 'tafel' ligt de klemtoon op tuinen en sportvelden. Het aantal bomen stijgt van 374 nu naar 497. Alles moet klaar zijn in 2023.

Tijdens de laatste infosessie begin maart gaven de omwonenden van de 8 hectare grote Zuiderdokken nog bijkomende ideeën voor de definitieve invulling. Met de stad en AG VESPA sleutelde het Belgisch-Zwitsers ontwerpteam Tractebel, ADR Architects en Georges Descombes, Erik De Waele & LEA nog eens aan de plannen.





De drie tafels, die samenvallen met de drie voormalige dokken, blijven de basis van alles. Dat kan ook moeilijk anders, aangezien momenteel al parking Steendok wordt uitgegraven. Die ligt aan de zuidelijke kant. Verder komt er een publieke voorruimte aan de cultuurhuizen rond de gedempte dokken. Plus: vier pleinen.





Maar wat is nu nog gewijzigd in die laatste weken? Het stedelijk dak boven het Steendok is verkleind en lichtjes verschoven, zodat twee multisportvelden beter kunnen worden ingetekend. In de centrale tafel (Schippersdok) komen twee halfverharde clusters van bomen. De architecten voorzien hier een grote cirkelvormige zitbank. Op deze tafel zal je je ook kunnen uitleven op een sportveld dat oorspronkelijk noordelijker werd gepland. Dat heeft dan weer alles te maken met de vraag van de buurt om een hondenloopzone te behouden. Die komt boven parking Kooldok.





Bufferbekken

De droom van sommige omwonenden dat minstens één dok met water zou worden gevuld, was al eerder begraven. Maar centraal op het plein legt men wel een waterbassin aan, tegen de Waalsekaai aan. Dat bassin fungeert tegelijkertijd als bufferbekken voor regenwater. Aan één zijde wordt het bassin afgeboord door een trappenpartij. Zo wordt de historische kademuur van het Schippersdok weer zichtbaar.





Tuinen: daar wordt ook werk van gemaakt, aan de zuidelijke én noordelijke kant van de Zuiderdokken. Die hebben naargelang de plek een ander karakter, zoals een stiltetuin, een samentuin en een regentuin.





Niets nieuws onder de zon voor de vier geplande pleinen: in het volgende decennium spreken we over het Zuidplein (bij Nieuw Zuid), het Waterpoortplein (rond de Waterpoort), het Museumplein (met een speelfontein) en het meest noordelijk gelegen Scheldeplein (met een pergola).





Alle bestaande grond wordt tot 1 à 1,5 meter diep vervangen om het toekomstige park een gezonde basis te geven.





De eerste bovengrondse fase start in 2019, nadat parking Steendok is afgewerkt. Tegen het najaar van 2020 zou dat zuidelijk stukje park klaar moeten zijn. Als parking Kooldok (noord) begin 2020 opent, start fase 2 met de aanleg van de noordelijke tafel. Eind 2021 gaat de schop in de grond voor fase 3, in het centrale deel.





En de centen? Voorlopig zijn enkel de eerste zes miljoen euro zeker. Dat moet volstaan voor de eerste fase. De overige 19 miljoen zijn voorzien in de meerjarenbegroting. Maar definitief wordt dat pas in de volgende legislatuur.