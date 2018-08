Drie slagtanden binnengebracht bij Zoo AL 270 KG IVOOR INGEZAMELD BIJ ACTIE TEGEN ILLEGALE HANDEL DIETER LIZEN

10 augustus 2018

02u41 0 Antwerpen De Zoo, Planckendael, Pairi Daiza en de FOD Volksgezondheid zamelden sinds mei samen al 270 kilogram ivoor in. Particulieren brachten zelfs drie onbewerkte slagtanden binnen in Antwerpen. De inzamelactie, tegen de illegale handel in ivoor, eindigt nu zondag op de Internationale Dag van de Olifant.

De container die opgesteld staat in de Zoo van Antwerpen kreeg op zijn eentje al 115 kilogram ivoor binnen.





Daarbij waren er hele slagtanden, gesculpteerde delen van slagtanden, beeldjes in alle mogelijke vormen en groottes, halssnoeren, armbanden, juwelen en heel wat andere kleine voorwerpen zoals messen en spiegels.





Vernietigd

De ivoren 'vangst' uit de Zoo van Antwerpen is al verzegeld en opgestuurd naar Planckendael, van daaruit verhuist het naar een verwerkingsfirma, die het ivoor zal verbranden.





Het lijkt misschien onzinnig om voorwerpen gemaakt van dieren die al jaren dood zijn, toch te vernietigen, maar dat is het niet. "Door het ivoor te vernietigen krijgen de mensen zekerheid dat deze stukken nooit meer opduiken op de illegale markt en dat die markt zo ook niet vergroot wordt. Want ivoor waarvoor geen certificaat kan worden afgeleverd wordt altijd beschouwd als 'buiten de legale markt'".





Verkoop verboden

In België zijn de verkoop en de aankoop van ivoor enkel toegelaten met een CITES-certificaat.





"Om dit certificaat te bekomen moet de eigenaar kunnen bewijzen dat het ivoor dateert van vóór 1984 of dat het werd ingevoerd vóór 1990 met een CITES-vergunning. CITES is het internationaal verdrag van de Verenigde Naties dat de wereldwijde handel in wilde planten- en diersoorten reguleert en de handel in bedreigde diersoorten aan banden legt. Omdat veel ivoor jaren geleden werd meegebracht door familie of vrienden die in Afrika of Azië reisden of werkten, zijn die documenten vaak niet of niet meer voorhanden", klinkt het bij de Zoo. "Dus zijn al die voorwerpen eigenlijk illegaal en mogen ze dus ook niet verkocht worden".





Samen met Planckendael, Pairi Daiza en de FOD Volksgezondheid wil de Zoo de olifant ook in de natuur beschermen. Zo steunt de dierentuin het internationale kweekprogramma van Aziatische olifanten en de inrichting van corridors tussen de habitatzones voor olifanten in India.





Zo komen de olifanten en de lokale bevolking minder met elkaar in conflict over dezelfde grond en beschermen ze daarmee de bedreigde olifanten. Dit jaar werd er eveneens 100.000 euro toegekend door de Federale Overheid aan het Virunga Park, dat vecht tegen het stropen van olifanten in DRC. Als u ook na de inzamelactie nog ivoor wil doneren, kan u contact opnemen met de CEL CITES om het binnen te brengen.