Drie slachtoffers caféruzie nog in ziekenhuis 28 augustus 2018

Drie slachtoffers van een zware vechtpartij zaterdagnacht aan danscafé Bel Ami aan de Bredabaan liggen nog in het ziekenhuis. Twee verdachten zijn gearresteerd en worden beschuldigd van slagen en verwondingen. Zij zijn onder voorwaarden door de onderzoeksrechter vrijgelaten.





Volgens het Antwerpse parket is het onduidelijk wat de aanleiding was van het incident dat zich eerst in het café, en wat later buiten op de parking afspeelde.





Omstaanders verwond

Een 38-jarige man in Schoten kreeg rond 4 uur 's nachts in het café ruzie met een andere man. Er ontstond een schermutseling waarop de man uit Schoten de zaak verliet en maakte dat hij weg was in zijn auto. Een vriend van de Schotenaar, een 41-jarige man uit Brasschaat, ging ook naar buiten maar werd op de parking aangesproken door de vrienden van de man die in het café klappen had gekregen. De Brasschatenaar sloeg wild om zich heen en verwondde verschillende omstaanders.





De politie werd erbij gehaald en die kon de 41-jarige Brasschatenaar in de boeien slaan. Later werd ook zijn kompaan uit Schoten opgepakt.





De twee mannen werden zondag door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten.





De drie slachtoffers zijn er erg aan toe maar niemand verkeerde in levensgevaar. Zij moeten nog wel in het ziekenhuis blijven. (PLA)