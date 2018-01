Drie scholen preventief gesloten Rampencoördinator: "omgeving parken te gevaarlijk" DIETER LIZEN

19 januari 2018

02u55 0 Antwerpen In overleg met de rampencoördinator van de stad Antwerpen is woensdagavond besloten om drie stedelijke scholen die in parken liggen, uit voorzorg dicht te houden. Alle Antwerpse parken waren sowieso gesloten door het stormweer. Het was te gevaarlijk om kinderen, ouders en leerkrachten door de parken te laten lopen naar school.

De Vlinderboom in het Te Boelaerpark in Borgerhout, de Groene Egel in het Bisschoppenhofpark in Deurne en Kosmos in het Nachtegalenpark in Antwerpen hielden de hele dag de deuren gesloten.





"We hebben pas woensdag rond 22 uur bericht gekregen dat de parken zouden afgesloten worden. Daarop hebben we zo snel mogelijk zoveel mogelijk ouders verwittigd, via mail maar ook via sociale media. De meeste ouders hebben zo toch nog tijdig het bericht ontvangen én gelezen", zegt Robert Scheyltjens, directeur van het stedelijk onderwijs. Aan de ingang van de drie parken stonden wel leerkrachten om leerlingen die toch naar de parkscholen afzakten, op te vangen. Voor wie niet terug naar huis kon, werd er dagopvang georganiseerd in veiliger oorden.





"Aan de Vlinderboom stonden wel 64 van de 1.000 kinderen aan de schoolpoort, waarvan meer dan de helft kleutertjes", zegt Veerle Heyvaert, woordvoerder van het stedelijk onderwijs.





"Voor hen werd noodopvang voorzien in de gebouwen van het eerste, tweede en derde leerjaar van de school aan de Arthur Matthyslaan. Enkele tientallen leerlingen van basisschool Kosmos werd tijdelijk opgevangen in De Kolibrie in de Markgravelei en in de academie in de Sint-Hubertusstraat. In de Groene Egel is gelukkig niemand komen opdagen".





Vandaag weer open

De kinderen kregen geen les maar hielden zich nuttig bezig met sport, spel, knutselopdrachten en leesopdrachten. De drie scholen bleven de hele dag gesloten maar openen vandaag gewoon de deuren.