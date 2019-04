Drie rechters vrijgemaakt om toevloed aan drugszaken de baas te kunnen Antwerpse hof van beroep krijgt vanaf september extra ‘drugskamer’ BJS

04 april 2019

19u38 0 Antwerpen Het aantal strafzaken dat door het Antwerpse hof van beroep wordt behandeld, swingt de pan uit. Om de achterstand weg te werken, worden drie rechters vrijgemaakt om drugszaken te beoordelen. De extra ‘drugskamer’ komt er vanaf september.

Het Antwerpse hof van beroep haalde vorige week nog het nieuws met een opvallende uitspraak in de zaak rond de Antwerps-Marokkaanse drugsbaronnen Rachid Bouazza en Abendi Gril. De kopstukken van de bende, die rijk waren geworden met cocaïnesmokkel vanuit de Dominicaanse Republiek, hadden in de drugskamer celstraffen van tien, vijftien en zelfs twintig jaar cel om de oren gekregen. Daarmee deden de beroepsrechters een flinke schep bovenop de strafmaat die in eerste aanleg was uitgesproken.

Op deze manier kunnen elke week vier zittingen over drugs gehouden worden. Ik heb er goede hoop op dat we na een tijdje weer aan het tempo van twee jaar geleden kunnen werken Rob Hobin

Mogelijk vallen er in Antwerpen binnenkort vaker straffe drugsarresten te noteren. Kersvers eerste voorzitter Rob Hobin, die dinsdag bij de koning de eed aflegde, maakt immers drie beroepsrechters vrij om drugszaken te beoordelen. Dat zei hij donderdagmiddag tijdens de voorstelling van zijn beleidsplan.

“Door personeelsgebrek zijn in het verleden twee strafkamers moeten sluiten, waardoor de achterstand sterk is toegenomen”, legt Hobin uit. “Nog voor mijn benoeming als eerste voorzitter heb ik bij de procureur-generaal cijfers opgevraagd over de strafzaken. Daaruit blijkt dat we tot 2016 ongeveer 850 dossiers in behandeling hadden. Vorig jaar waren dat er 1.150. Een forse stijging dus. In 40 procent van de gevallen gaat het om drugsdossiers. Daar zitten de Antwerpse cocaïnedossiers bij, maar ook opvallend veel Limburgse zaken (het hof van beroep is ook bevoegd voor het rechtsgebied Limburg, red.) over drugslabo’s en cannabisplantages.”

Personeelstekort

De extra beroepsrechters zullen vanaf september 2019 zetelen in een tweede ‘drugskamer’. “Op deze manier kunnen elke week vier zittingen over drugs gehouden worden. Ik heb er goede hoop op dat we na een tijdje weer aan het tempo van twee jaar geleden kunnen werken.”

Het personeelstekort op het hof van beroep is nog steeds erg nijpend. De oprichting van de extra drugskamer heeft dan ook gevolgen voor personeel elders. Hobin: “De Potpourri-wet van minister Koen Geens maakt het mogelijk om burgerlijke zaken (zoals bouwovertredingen, echtscheidingen, geschillen over opzeggingsvergoedingen…) door één rechter, in plaats van drie rechters, te laten behandelen. Zo kan ik mensen vrijmaken.”

Aan ambitie ontbreekt het Rob Hobin niet, zo werd donderdagmiddag duidelijk. Zo kondigde de nieuwbakken eerste voorzitter ook nog aan dat hij Limburgse familiezaken, waarbij minderjarigen betrokken zijn, anders wil organiseren. “Vanaf september beginnen we met een proefproject om familiezaken in beroep niet in Antwerpen, maar in Limburg te laten doorgaan. In dergelijke dossiers moeten kinderen soms zélf komen getuigen. Het is dan allesbehalve ideaal als ze vlak voor de getuigenis twee uur lang met één van de ouders in de auto naar Antwerpen hebben moeten zitten.”