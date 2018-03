Drie motorrijders gepakt na gevaarlijk inhaalmaneuver in Waaslandtunnel 09 maart 2018

02u41 0

De lokale politie van de zone Antwerpen heeft gisteren drie rijbewijzen ingetrokken van motorrijders die gevaarlijk door de Waaslandtunnel reden. Daar is in elke rijrichting maar één rijstrook, afgescheiden door een witte doorlopende lijn. Omdat er regelmatig motorrijders gesignaleerd worden die over de lijn rijden om wagens in te halen, hield de politie er gisteren extra controles. Drie motorrijders werden zo betrapt en uit het verkeer gezet. "Die overtredingen zijn van de derde en vierde graad", klinkt het bij de politie. "Op vraag van het politieparket werden de drie bestuurders hun rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen." (BSB)