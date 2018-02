Drie jongeren betrapt tijdens auto-inbraak 13 februari 2018

Drie jongeren werden zondagnamiddag door de politie opgepakt toen ze inbraken in een auto in de Lange Van Ruusbroeckstraat in Antwerpen. Een getuige verwittigde de politie en die kon de verdachten op heterdaad betrappen. Tijdens de fouille werden onder meer drie gestolen bankkaarten gevonden. Deze bleken van de eigenaar van een ander voertuig te zijn dat geparkeerd stond in de Filomenastraat. Er wordt onderzocht of de verdachten van de gestolen bankkaarten gebruik konden maken. (BSB)