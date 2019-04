Drie havenarbeiders opgepakt voor cocaïnevangst van 500 kg Patrick Lefelon

02 april 2019

20u24 0 Antwerpen Dinsdagmorgen zijn drie havenarbeiders gearresteerd die als straddler-chauffeur werken op de containerterminal van MPET aan het Deurganckdok. De dokwerkers worden verdacht van hand- en spandiensten aan drugsbendes bij de invoer van cocaïne. Zij zouden eind 2018 betrokken zijn geweest bij de uithaling van een lading van 500 kg cocaïne.

Volgens het Antwerpse parket zijn de drie havenarbeiders dinsdagavond aangehouden door de onderzoeksrechter. Een 32-jarige man werd voor de ogen van zijn collega’s op de kaai gearresteerd, een man van 40 en een man van 51 werden thuis opgepakt.

De drie mannen werken als straddle-chauffeur. Zij verplaatsen containers die aan zeeschepen worden geladen of gelost. Drugsbendes kopen straddle-chauffeurs om om Zuid-Amerikaanse containers waarin de lading cocaïne zit verstopt, om te wisselen met Europese containers. Deze laatste containers worden minder streng gecontroleerd door de douane. Om zo’n “switch” uit te voeren krijgt een corrupte straddle-chauffeur tot 50.000 euro of meer betaald.

Bij huiszoekingen bij de drie aangehouden havenarbeiders zijn verschillende luxe-auto’s in beslag genomen. Eén van de verdachte havenarbeiders heeft een eigen firma in luxe-wagens. Zijn advocaat Carl Slabbaert wilde gisteren geen commentaar kwijt. Verder is ook een aanzienlijke som geld en een voorraad anabolen gevonden.

Eén van de verdachten is Paul J. (51) uit Wilrijk. De woning van deze havenarbeider in de Michel Willemslaan werd in juli 2017 al eens onder vuur genomen. Zijn auto werd ook toen in brand gestoken.

Het gerechtelijk onderzoek naar het aandeel en de rol van de verdachten wordt verdergezet. Het Antwerpse parket en de federale politie benadrukken dat er wordt samengewerkt met het Antwerpse havenbedrijf en met uitbaters van containerterminals om corruptie bij medewerkers te bestrijden. Personeelsleden of havenarbeiders die anoniem informatie willen delen over verdachte feiten kunnen dat doen op www.Onzehavendrugsvrij.be.