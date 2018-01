Drie gewonden bij ongeval aan Kinepolis 22 januari 2018

Drie gewonden: dat is de balans van een verkeersongeval in de Vosseschijnstraat in de haven zaterdagmiddag. Twee auto's knalden tegen elkaar aan de uitrit van Kinepolis. Eén van de slachtoffers zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. (BSB)