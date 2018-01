Drie gebouwen zijn rijp voor de sloop 02u58 0 Antwerpen Bij de explosie gisteren op de Paardenmarkt kwamen twee mannen om het leven. Er vielen bovendien veertien gewonden. Drie gebouwen zijn zowat volledig weggeveegd.

Huisnummers 99 - 101 - 103: Alles moet worden afgebroken. Er vielen twee doden en een tiental slachtoffers.





Nummer 95: Alle ramen zijn weg, maar de nutsvoorzieningen werken. De brandweer maakt alles met houten panelen dicht. De bewoners mogen het pand betreden onder begeleiding van de rampencoördinator.





Nummer 97: Dit is een studentenpand. Ook hier is er geen structurele schade aan het gebouw, maar de nutsvoorzieningen werken niet. Het gebouw zal wellicht een van de komende dagen weer toegankelijk zijn.





Nummer 103A: Er is mogelijk structurele schade. Bewoners kunnen niet terugkeren.





Nummer 105: Deze bewoners mogen deze week nog terug naar huis.





Ulrikstraat 3: Alle ramen van dit gebouw zijn weggeblazen. Geen structurele schade, maar het pand is minstens drie weken onbewoonbaar. (ADA)