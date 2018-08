Drie flats onbewoonbaar na dakbrand 13 augustus 2018

02u29 0

Drie appartementen in de Brederodestraat zijn tijdelijk onbewoonbaar na een dakbrand zaterdagmorgen. "Rond 9.30 uur brak er brand uit op het dak van een appartementsgebouw van vier verdiepingen hoog", vertelt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politie Antwerpen. "Iedereen kon zich zelf snel in veiligheid brengen. Ook de aanpalende woningen werden voor de zekerheid ontruimd, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn." Volgens Jasmien O, woordvoerster van de Brandweer Zone Antwerpen, was de brand snel onder controle. "Het aanpalende dak heeft ook wel schade opgelopen. De oorzaak zal nog onderzocht moeten worden, maar mogelijk ligt die bij werken die eerder aan het zak zijn uitgevoerd." Gedurende de interventie werd de stroom van de bovenleiding van de tram gehaald, waardoor het tramverkeer omgeleid werd. Lokaal werd het verkeer ook omgeleid met een minimale impact. Drie appartementen zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Het bovenste door brand, rook- en waterschade, de andere twee vooral door rook- en waterschade.