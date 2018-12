Drie chauffeurs betrapt op druggebruik Patrick Lefelon

02 december 2018

Het wijkteam politie West controleerde vrijdagnamiddag en avond voertuigen en bestuurders ter hoogte van de Leuvenstraat. Ze richtten zich specifiek op mogelijke inbrekers, maar controleerden ook op boorddocumenten en alcohol- en druggebruik. In totaal werden 20 voertuigen en 47 inzittenden gecontroleerd. Een gecontroleerde persoon bleek geseind met een bevel tot gevangenneming. Hij werd overgebracht naar de gevangenis. In een ander voertuig waren 3 mannen in het bezit van mogelijks inbrekersmateriaal, ze werden meegenomen voor verder onderzoek. Bij 3 bestuurders werd een positieve drugstest afgenomen, hun rijbewijs werd ingetrokken. In totaal kregen 4 personen een onmiddelijke minnelijke schikking voor drugsbezit. 1 voertuig was niet verzekerd en werd in beslag genomen, 1 bestuurder reed rond met zonder rijbewijs en met een foutief keuringsbewijs. 1 bestuurder stond geseind voor verhoor.