Drie auto's in beslag genomen 31 mei 2018

Het wijkteam Centrum van de lokale politie hield dinsdag van 8 uur tot 16.30 uur een actie tegen overlast. In totaal werden er 130 personen en 125 voertuigen gecontroleerd. Vier bestuurders werden betrapt op het rijden zonder geldig keuringsbewijs, twee niet verzekerde wagens werden in beslag genomen en een derde niet correct ingeschreven ingeschreven auto ook. Verder werden er drie pv's uitgeschreven voor fiscale inbreuken, reed er één persoon zonder geldig rijbewijs en een andere had zijn rijbewijs niet op zak. Zes gecontroleerde personen droegen geen veiligheidsgordel en moesten meteen betalen. In één voertuig werd een precisieweegschaal gevonden die mogelijk voor het wegen van drugs gebruikt werd. (BSB)