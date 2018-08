Drie arrestaties bij politie-actie 14 augustus 2018

De mobiele eenheid van de Antwerpse politie hield zondagavond een Argus-actie, gericht op het bestrijden van overlast. Tijdens de actie werden drie onmiddelijke minnelijke schikkingen uitgeschreven voor drugsbezit en was er één bestuurlijke aanhouding voor openbare dronkenschap. Drie claimers of agressieve bedelaars werden bestuurlijk aangehouden. Vier gecontroleerde personen stonden nog geseind voor diverse zaken, waaronder afname van een DNA-staal en een diefstal van nummerplaten. Eén van hen was ook betrokken bij de diefstal van een bromfiets. In totaal werden er drie gerechtelijke aanhoudingen verricht. (BSB)