Drenkeling uit Kattendijkdok gered 02u29 0

Aan het Kattendijkdok, tegenover het Loodswezen, is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 4.30 uur een drenkeling aangetroffen. Een voorbijganger heeft de man opgemerkt en heeft de politie en de brandweer gewaarschuwd. In afwachting van de komst van de hulpdiensten, is de getuige begonnen met de man aan de kant te halen, maar dat lukte eerder moeizaam.





Toen de politie ter plaatse kwam, dook de drenkeling al ettelijke keren onder. Samen met de ooggetuige kon de politie met behulp van een reddingsstok de man op het droge krijgen. Hij was nog bij bewustzijn.De MUG heeft hem meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe de man in het water terechtgekomen is, is nog onduidelijk. (NBA)