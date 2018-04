Dragons en Watducks blijven zij aan zij 16 april 2018

Hockey eredivisie

Met nog drie speeldagen in de reguliere competitie te gaan lossen Dragons en Watducks elkaar niet aan de kop van het klassement. Terwijl Watducks ging winnen bij Leuven, haalde Dragons het op automatische piloot van Daring (0-4). In de slotminuut van de eerste helft opende Florent Van Aubel voor Dragons de score. Na de pauze dikten Alexander Hendrickx op strafcorner, Felix Denayer op stroke en Jeffrey Thys verder aan. Dragons en Watducks tellen beide 45 punten, het doelsaldo is met één goal verschil in het voordeel van Watducks. De eerste plek na de reguliere competitie geeft recht op het eerste Europese ticket voor het seizoen 2018-2019.





In de strijd om de play-offs deed Braxgata wat het moest doen: winnen van rode lantaarn Pingouin. De jongens uit Boom deden dat met 4-2, maar de kloof met Racing, nummer vier in het klassement, blijft wel vijf punten. Het valt te betwijfelen of Racing haar prooi de komende weken nog lost.





Beerschot speelde in Kontich 3-3 gelijk tegen Léopold en is nu ook mathematisch zeker van het behoud. Via Red Lions Arthur De Sloover en Sebastien Dockier werkte Beerschot twee keer een achterstand weg. In de 50ste minuut leek Beerschot via Gaëtan Perez op weg naar de drie punten, maar zes minuten later leverde een Brusselse strafcorner alsnog een gelijkspel op.





In een eindeseizoenswedstrijd won Herakles - voor hen telt enkel nog de EHL - met 3-2 van Orée. Amaury Keusters en de Nieuw-Zeelanders Nick Haig en Jake Smith scoorden voor de club uit Lier. (WWT)





