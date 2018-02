Draait Beerschot veldverwarming open? 24 februari 2018

02u30 0

De honger naar 1A is groot bij Beerschot-Wilrijk. Om de promotie naar de hoogste klasse af te dwingen overweegt het bestuur om voor het eerst in een kleine vijf jaar de veldverwarming nog eens open te draaien. Met de ijzige temperaturen dezer dagen is dat geen overbodige luxe. Op sociale media hadden een aantal supporters hun bezorgdheid geuit over de staat van het veld. "Wij hebben een zacht veld nodig, anders zijn we gezien", stond er te lezen. En dat is ook het bestuur niet ontgaan. Voorzitter Eric Roef bevestigt dat de club de optie om de veldverwarming te gebruiken, bekijkt.





Niet verplicht

"Wij hebben een veldverwarming maar wij zijn niet verplicht die te gebruiken. Alleen in de hoogste klasse is dat het geval. Bovendien is het ook nog nooit echt nodig geweest. Voor de wedstrijd tegen Cercle zijn we die optie echter wel aan het bekijken. Al kost ons dat aardig wat geld." Ondertussen is het Olympiastadion zo goed als uitverkocht. Gisteren waren er nog zo een zeshonderd kaartjes beschikbaar. (ADA)