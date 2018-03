DP World-topman Harrison is 'Maritieme man 2018' 21 maart 2018

02u44 0 Antwerpen Rob Harrison, topman van DP World Antwerp, is uitgeroepen tot Maritieme Man van 2018. De jaarlijkse onderscheiding wordt al 46 jaar lang uitgereikt door ESPA, de Vlaamse Vereniging van Maritieme en Logistieke Journalisten.

Harrison is 51. De Zuid-Afrikaan krijgt de eretitel omdat hij samen met zijn concurrent MPET de eerste was om de terminals aan het Deurganckdok ook 's nachts open te houden. Zo blijft het containertransport voor een stuk gespaard van de files.





Harrison woont in Brasschaat en heeft twee kinderen. Hij belandde negen jaar geleden in Antwerpen. Toen nog als financieel directeur van Safmarine België. In 2012 stapte hij over naar DP World Antwerp om er algemeen directeur te worden.





De uitreiking heeft plaats op dinsdag 24 april in de Antwerp International School in Ekeren. (PHT)