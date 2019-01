Douanier in drugszaak blijft aangehouden Antwerpen

11 januari 2019

19u41 1

De Antwerpse douanier J.A. moet in de gevangenis blijven op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. De man werd vorige woensdag samen met twee andere verdachten gearresteerd in een drugsonderzoek.

De douanier kwam in opspraak omdat drugscriminelen zijn naam lieten vallen tijdens afgeluisterde telefoongesprekken.

De nieuwe drugszaak draait vooral rond Fakher E.K., een man die vroeger een broodjeszaak had in Antwerpen. Hij werd al eens veroordeeld tot 5 jaar cel voor het invoeren van cocaïne. De man beweert volgens zijn advocaat John Maes niets met deze nieuwe zaak te maken te hebben.

In deze zaak is er sprake van een drugsvangst van 1 ton cocaïne in de zomer van 2017. Twee verdachte dokwerkers die de cocaïne probeerden uit de container te halen, werden toen gearresteerd. Hun proces werd eind vorig jaar uitgesteld omdat de mannen de namen van hun opdrachtgever hadden bekendgemaakt.

Vorige woensdag werden ook twee advocaten, Luc Verheyen en Pol Vandemeulebroucke, opgepakt voor ondervraging. Zij werden na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Ook zij worden beticht van lidmaatschap van een criminele organisatie.