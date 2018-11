Douanegebouw wordt ‘vissershutje’ Visrestaurant Fiskebar opent tweede vestiging op 't Eilandje Nina Bernaerts

09 november 2018

23u12 0 Antwerpen Visliefhebbers kunnen binnenkort op restaurant in het oude douanegebouw aan het Kattendijkdok. Het team achter Fiskebar zal hier een tweede vestiging openen onder de naam ‘Fiskeskur’, letterlijk vertaald: vissershutje.

Wie Eilandje zegt, zegt maritieme sfeer maar een echt visrestaurant kan je er nog niet vinden. Daar willen Nikolaj Kovdal en Sentheesan Kulanthaivelu verandering in brengen. “Het is toch logisch dat het eilandje een visrestaurant moet hebben. En deze locatie is echt perfect. Wij zijn net de verbouwingen in Fiskebar op de Marnixplaats aan het afronden dus ik was eigenlijk niet op zoek naar een nieuwe locatie. Maar toen zag ik deze concessie voorbij komen en ik was onmiddellijk verkocht,” vertelt Kovdal, die tot voor kort ook achter Bar Noord en Gå Nord in Park Spoor Noord zat. “We willen zoveel mogelijk oude elementen van het douanegebouw behouden. Daarom houden we ook de oude loketten en we maken er zitplaatsen van, maar in plaats van papieren zal er vis over de toonbank gang. Verder gaan we creatief moeten zijn met de keuken. Deels zal die binnen staan en deels zal die buiten moeten staan in een tent.”

Een visrestaurant met rock ‘n roll Nikolaj Kovdal

En dat moet meteen hun grootste trekpleister worden. “We willen hier aan de waterkant een grote verwarmde tent plaatsen voor de klanten. Zodat winter of zomer iedereen altijd buiten kan zitten en die connectie kan maken met het water.”

De laatste jaren deed het oude douanegebouw vooral dienst als alternatieve dansclub, maar door klachten van de buurt moest het concept uiteindelijk sluiten. De stad die eigenaar is van het gebouw, ging op zoek naar een nieuwe uitbater, eentje die wel om 23 uur de deur kan dicht doen. “We behouden wel een beetje dat karakter, dit is echt nog een ruwe diamant, onontwikkeld stukje van het Eilandje. Verder richting het MAS, is het toch allemaal wat braaf. Hier voel je de haven nog echt. Met Fiskeskur willen wij een charmante, kwaliteitsvolle en tegelijkertijd laagdrempelige visbar naar Antwerpen-Noord brengen. Die laagdrempeligheid vinden we wel belangrijk. Een mooi ingerichte visbar, maar zonder te veel poeha. Een beetje rock-’n-roll mag je van ons wel verwachten.” De zaak zal dus geen kopie worden van de Marnixplaats waar Fiskebar en Østerbar recent één zaak zijn geworden. Daar werd ook de kaart opgefrist en werden de openingsuren gevoelig uitgebreid. Je kan er nu eten doorlopend van 12 tot 22 uur.

Winterse openingsdatum

Voor Nikolaj en rechterhand Sen is het nog wel even wachten tot de werken echt van start kunnen gaan. “We wachten nog op vergunningen voor het terras onder andere, want alhoewel het gebouw al van de stad is, is de grond nog van de haven. We moeten dus nog wat geduldig zijn maar we zijn wel echt van plan om nog deze winter van start te gaan.”

Met buren Bar Paniek en Lazy Jack ontwikkelt de rand van het Kattendijkdok zich als een echte trekpleister.