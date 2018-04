Douane wil alle verdachte containers scannen 05 april 2018

De douane onderzoekt of elke 'relevante' container onder de scanner kan. De studie kadert binnen het zogenaamde Stroomplan om drugstrafiek in Antwerpen tegen te gaan. De Antwerpse haven is al een tijdlang de draaischijf voor onder andere cocaïne. Daarom wil de douane nu alle 'relevante' containers gaan onderzoeken, met name containers die sowieso al verdacht zijn. Het gaat om een 3 tot 3,5 miljoen, waar er nu nog 34.000 gescand worden.





De vraag in die studie zal zijn of een volledige screening haalbaar is, betaalbaar is en of het de economische activiteiten niet aan banden legt. Het Havenbedrijf zal meewerken aan de studie en zal vooral de snelle afhandeling van goederen en de rendabiliteit in het oog houden. De Antwerpse expediteursvereniging VEA is niet tegen meer controles maar wil wel dat bedrijven die aantoonbaar in orde zijn, minder controles krijgen. (NBA/PLA)