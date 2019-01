Douane onderschept 50 ton cocaïne Patrick Lefelon

11 januari 2019

De douane onderschepte in 2018 opnieuw een recordhoeveelheid van meer dan 50 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. De douaniers kregen daarvoor gisteren de felicitaties van de nieuwe minister van Financiën Alexander De Croo. Hij bracht een werkbezoek aan de grensinspectiepost van de Douane op Linkeroever.

Volgens de douane is er 50,1 ton cocaïne aangetroffen tussen de ladingen die vanuit Zuid-Amerika naar Antwerpen worden verscheept. Minister De Croo stond ervan versteld dat in nauwelijks vijf jaar tijd de inbeslaggenomen cocaïne is vertienvoudigd. Van 4,7 ton in 2013 naar 50 ton vorig jaar.

Nog altijd komt het witte poeder vooral uit Colombia maar ook vanuit Brazilië, Ecuador en Suriname zijn ladingen cocaïne onderschept. De douane benadrukt dat de samenwerking met buitenlandse politie en douanediensten steeds beter werkt. Zo is er vorig jaar in Zuid-Amerikaanse havens 38 ton cocaïne ontdekt die klaar stond om naar Antwerpen verscheept te worden.

Nieuwe scanners

In de Antwerpse haven heeft de douane zijn inspanningen om drugs te vinden, fors opgedreven. Een kernteam van 20 douaniers is continu bezig met drugsopsporing. Zij krijgen ondersteuning van 270 douaniers op andere diensten. Bijvoorbeeld de dienst die containers scant, levert informatie aan het drugsteam.

Minister De Croo: “Er is ook een bestelling geplaatst voor een tweede ‘backscatter’, een X-ray scantoestel dat ingebouwd wordt in een bestelwagen. Met die scanner rijdt de douane langs rijen containers en licht de wanden van de container door. Als er drugs zijn verstopt in een dubbele wand, dan merkt de backscatter dat op. Het toestel kan echter niet de volledige lading doorlichten.”

De douane gaf de minister een demonstratie van een aantal opsporingstechnieken. Zo kreeg hij te horen hoe je op een zwart-witbeeld van een gescande container vol ananassen kan zien waar de drugs verstopt zitten. Geen evidentie. Alleen een getraind oog ziet het. In april 2018 kondigde de douane aan in de toekomst alle relevante containers in de haven te willen screenen, terwijl dat vandaag slechts 1,6 procent is. Volgens douanetopman Kristian Vanderwaeren loopt daarover een studie door IMEC en de Universiteit Antwerpen. “In april of mei verwachten we daarvan het resultaat.”

Brexit

In 2019 zal de Brexit uitdagingen met zich meebrengen. Daarvoor zullen 141 extra werknemers worden aangeworven. Volgens minister De Croo zal ook gekeken worden naar het sneller doorvoeren van enkele investeringen op vlak van digitalisering om van het nadeel van de Brexit een moment te maken om de algemene dienstverlening te moderniseren.