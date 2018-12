Doorsteek Elzenveld gaat minstens één jaar dicht Antwerpse ontwikkelaar begonnen aan renovatie tot luxehotel BJS

20 december 2018

16u18 0 Antwerpen De doorsteek tussen de Lange Gasthuisstraat en de Leopoldstraat, langs de Antwerpse Plantentuin of ‘den botaniek’, gaat voor minstens één jaar dicht. Dat is het gevolg van werken op de site Elzenveld, waar een chique boetiekhotel komt.

Het OCMW besliste vorig jaar om de historische site Elzenveld in erfpacht te geven aan IRET Development. De Antwerpse ontwikkelaar gaat het volledig renoveren en ombouwen tot een complex met hotel, congreszalen en horecagelegenheid. Het project krijgt de naam ‘Botanic Gardens’, verwijzend naar de nabijgelegen plantentuin.

De werken zijn inmiddels van start gegaan en zijn ingrijpend. Het huidige Hotel Elzenveld wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 33 naar 79 kamers. Er zijn ook plannen voor een fitness en een wellness in ‘Botanic Gardens’. Daarom is beslist om vanaf januari 2019 de doorsteek tussen de Lange Gasthuisstraat en de Leopoldstraat, langs de Antwerpse Plantentuin of ‘den botaniek’, voor minstens één jaar af te sluiten. Voor voetgangers is er een doorgang via de Plantentuin en de Serre.

Voor het ziekenhuis ZNA Sint-Elisabeth, dat eveneens op de site Elzenveld ligt, zijn er ernstige gevolgen. Hun personeelsingang en fietsenstalling verhuist. De personeelsparking verhuist buiten de site en de bezoekersparking wordt gehalveerd naar één niveau.

De werken aan ‘Botanic Gardens’ zouden tot april 2020 duren.