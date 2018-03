Doorsteek aan Elzenveld blijft open voor voetgangers en fietsers 23 maart 2018

02u55 0 Antwerpen De Antwerpse projectontwikkelaar IRET Development gaat Hotel Elzenveld verbouwen tot een boetiekhotel. De vrees dat de doorsteek tussen de Lange Gasthuisstraat en de Leopoldstraat, langs 'den botaniek', daardoor zou worden afgesloten, is volgens het OCMW-bestuur ongegrond. Sp.a voerde donderdag actie tegen een doorgangsverbod.

'Private weg doorgang verboden': die bordjes maken de Antwerpse sp.a ongerust. Districtsraadslid Tatjana Scheck: "We waren al erg ongelukkig over de beslissing van de OCMW-raad in oktober om een historische site als het Elzenveld voor 66 jaar in erfpacht te geven aan een projectontwikkelaar die een chique hotel wil. Op een plek waar zich al 300 jaar het hart van het sociaal beleid in onze stad bevindt. Het is een schande. Die doorsteek zou toch zeker moeten behouden blijven."





Volgens OCMW-ondervoorzitter Marco Laenens zijn de bordjes er niet door de projectontwikkelaar gehangen, maar in opdracht van de brandweer. "Maar wees gerust: in de overeenkomst tussen IRET en het OCMW staat dat de doorsteek blijft. Beter nog: de originele doorgang naast de plantentuin wordt in ere hersteld. En de erfpacht kwam er niet zomaar. De vzw's achter het Elzenveld leden verlies. We hadden 4 à 5 miljoen euro moeten uittrekken om het erfgoed te bewaren. Centen die we nodig hebben om kansarme mensen te helpen." (PHT)