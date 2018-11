Doodlopend stuk van Brusselstraat krijgt heraanleg BJS

29 november 2018

Het doodlopende stuk van de Brusselstraat, tussen de Brederodestraat en de Balansstraat, is aan vervanging toe. Het district Antwerpen heeft een eerste concept aan de bewoners voorgesteld.

Het kruispunt met de Balansstraat is onoverzichtelijk en gevaarlijk. Zo gebeurde er in 2017 nog een zwaar ongeval op het kruispunt. Bovendien is de riolering in slechte staat en is de wijk gevoelig voor wateroverlast.

Op 27 november 2018 stelde het district een eerste concept voor aan de bewoners. “Het voorstel om van de straat een woonerf te maken met veel groen en infiltratiemogelijkheden voor water viel in goede aarde bij de bewoners”, zegt het districtsbestuur. “Ook het feit dat het kruispunt met de Balansstraat wordt verhoogd en veiliger gemaakt kon op veel begrip rekenen. Enkele bewoners vroegen om van de plantvakken buurtmoestuintjes te maken. Tot slot wezen de bewoners erop dat er voldoende fietsenstallingen moeten worden voorzien. Een bewoner hoopte ook op voldoende parkeerplaatsen.”

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken eind 2019 van start gaan.