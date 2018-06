Dominicanen keren na 170 jaar terug naar Sint-Pauluskerk 26 juni 2018

02u57 0 Antwerpen Vanaf 2020 zullen na 170 jaar afwezigheid opnieuw dominicanen hun intrek nemen in de Sint-Pauluskerk. Een vijftal broeders van over heel de wereld zal er het werk van pastoor Paul Scheelen verder zetten. Hij gaat volgend jaar met pensioen.

Vanaf februari 2020 zullen er opnieuw dominicanen wonen in de Sint-Pauluskerk. Na 170 jaar afwezigheid zullen zij het werk van pastoor Paul Scheelen , die met pensioen gaat, verder zetten. Dat is opmerkelijk want in Vlaanderen is er geen gemeenschap van Dominicanen meer. De broeders die er hun intrek nemen, komen op één na uit het buitenland. "Over dit waagstuk is lang nagedacht," vertelt vicaris Bart Paepen.





Het gaat om een vijftal dominicanen die uit verschillende continenten zullen komen, en waarschijnlijk ook eentje uit Wallonië. "Het is belangrijk dat deze mensen ingezet zullen worden om de noden in te vullen. Via een traject zullen we samen achterhalen wat ze kunnen doen, gebaseerd op hun individuele talenten. Een takenlijst is er dus niet," aldus Paepen.





Pastoor Scheelen is blij met de beslissing. "Ik kan met een gerust hart de fakkel doorgeven," klinkt het.





De Sint-Pauluskerk was eeuwenlang het centrum van een groots dominicanenklooster. In 1243 vestigden de dominicanen zich in de Antwerpse Prekersstraat, om in 1256 te verhuizen naar het terrein waar zich nu de huidige Sint-Pauluskerk bevindt. In september 1796, na de Franse Revolutie, werd het klooster van de dominicanen opgeheven en de kerk gesloten. In 1802 werd de kerk door de stad overgenomen als parochiekerk. (ADA)