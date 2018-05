Dolgedraaide bestuurder (31) krijgt 12 jaar bij 49ste veroordeling 12 mei 2018

02u37 0 Antwerpen De 31-jarige Kristof V. uit Antwerpen is veroordeeld tot 12 maanden cel voor kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man reed in november 2017 als een gek met een gestolen Jaguar van de Nederlandse grens tot aan de Ossenmarkt in Antwerpen.

De politie had van de Nederlandse collega's de melding gekregen dat een gestolen Jaguar aan de grensovergang in Meer was voorbijgekomen. De wegpolitie zette de achtervolging in. De Jaguar verliet de E19 en scheurde door Sint-Job-in-'t Goor. Dan reed hij terug de E19 op en zette koers naar Antwerpen. De man haalde snelheden tot 170 km/uur. In één van de achtervolgende politieauto's zaten tv-maker Luk Alloo en zijn cameraploeg. Zij maakten opnames voor 'Alloo bij de Wegpolitie'. Kristof V. baande zich een weg langs de werken op de Noorderlaan en maakte een ommetje langs het Schipperskwartier. Daar botsten twee achtervolgende politiewagens op elkaar. Op zijn proces beweerde Kristof V. dat hij was weggevlucht toen een agent hem aanmaande te stoppen. "Ik zag zijn getrokken pistool en ben uit schrik weggereden." De rechter geloofde niets van die uitleg. Kristof V. vroeg om een werkstraf. Geen denken aan, vond de rechter: "U liep al 9 veroordelingen op bij de strafrechter en 39 veroordelingen bij de politierechter. Op het moment van de feiten zat u thuis een straf uit met een elektronische enkelband." De man is veroordeeld tot 12 maanden cel. Hij zit momenteel in de cel een straf van een vroegere veroordeling uit. (PLA)