Dokwerkers houden ‘vliegende piketten’: Antwerpse haven ligt voor 80% plat Sander Bral

13 februari 2019

09u04 0 Antwerpen Ook in de haven van Antwerpen wordt er amper gewerkt vandaag. De dokwerkers hebben het werk neergelegd en proberen met mobiele piketten te voorkomen dat er toch nog collega’s zouden werken. Ook bij andere grote bedrijven in de haven wordt er gestaakt. De haven van Antwerpen zou op een capaciteit van maximaal 20% draaien.

Naast hier en daar een stakingspiketje is het doodstil in de haven van Antwerpen woensdagochtend. De straten zijn leeg en op de dokken wordt er niet gewerkt. De schepen die al zijn aangemeerd om gelost of geladen te worden, zullen moeten blijven liggen. De vakbonden van de dokwerkers hebben zogenoemde vliegende of mobiele piketten georganiseerd. Die worden verplaatst naar verschillende plaatsen waar er eventueel werkwilligen zijn.

“We vinden amper dokwerkers die aan het werk zijn. Wie toch wil werken proberen we te overtuigen om dat niet te doen door ermee in gesprek te gaan”, klinkt het bij de vakbonden. “Het is niet de bedoeling om opstootjes te veroorzaken.”

Imagoschade

Ook bij andere grote bedrijven in de haven zoals de productiesite van het farmaceutische bedrijf Bayer wordt er woensdagochtend gestaakt. De haven van Antwerpen zou tot 80% volledig platliggen. Terwijl het werk massaal wordt neergelegd maakt de politiek zich sterk zorgen om het economisch verlies van miljoenen en de internationale imagoschade.