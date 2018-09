Dokwerker opgepakt voor 400 kilogram cocaïne 01 september 2018

Havenarbeider Carl D. is gearresteerd op verdenking van invoer van een lading van ongeveer 400 kilogram cocaïne. De man werd donderdag opgepakt toen hij zich op kaai 1742 aanmeldde. Daar werkt de man als straddle carrier-chauffeur. Behalve Carl D. is nog een tweede man gearresteerd. Deze verdachte is geen havenarbeider.





Volgens kennissen werkt Carl D., een vijftiger, al jarenlang op de containerkaai van PS A. Hij stond boven elke verdenking. Kort geleden had de man wel een nieuwe auto gekocht.





Het Antwerpse parket bevestigde gisteren dat de onderzoeksrechter de twee verdachten heeft aangehouden op verdenking van drugssmokkel. De arrestaties staan los van de megavrachten cocaïne die deze week in het Nederlandse Oosterhout in beslag werden genomen. In totaal is in enkele dagen tijd 7,5 ton coke (dinsdag 3,5 ton, donderdag 4 ton) onderschept. De drugs zaten in twee containers geladen met bananen uit Colombia. De containers waren in Antwerpen gelost. Daar had de douane de drugs aangetroffen. Voor deze twee zaken werden door de Nederlandse politie in totaal 10 verdachten gearresteerd waaronder drie Belgen. (PLA)