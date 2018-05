Dokwerker ongedeerd na ongeval met straddler 23 mei 2018

Een 41-jarige havenarbeider is dinsdagnamiddag ongedeerd uit een straddle carrier gekropen, nadat zijn machine op kaai 1700 aan het Deurganckdok uit de bocht was gegaan. De straddle carrier die 13 à 14 meter hoog is, kantelde om. Gelukkig voor de chauffeur werd de val van de kraan gebroken toen de stuurhut bovenop enkele containers knalde. Bij de firma DP World was gisteren niemand beschikbaar voor commentaar.





Kritiek op jongeren

Dit is al het tweede ongeval met een straddle carrier die omkiepert op korte tijd. Straddler carriers worden gebruikt om containers van en naar het schip te brengen. Een maand geleden ging er ook al een uit de bocht op kaai 913. Ook daar kwam de chauffeur er met lichte verwondingen van af omdat de straddler tegen een metalen constructie botste. De chauffeur die bovenaan zijn stuurhut geklemd zat, raakte uiteindelijk op eigen kracht tot op de begane grond.





Na dat ongeval klonk er vooral bij oudere chauffeurs kritiek op hun jongere collega's. Zij zouden te snel worden ingezet voor het echte werk op de drukke containerkaaien. Werkgeversorganisatie CEPA zegt dat de opleiding voor straddler-chauffeurs is verbeterd dankzij de nieuwe simulatoren. De opleiding duurt vijf weken en wordt gevolgd door een examen.





CEPA hoopt dit jaar minstens 350 dokwerkers om te scholen tot chauffeur op straddle carrier. De grote bedrijven DP World en PSA vragen al lang om extra chauffeurs. (PLA)