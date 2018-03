Dokwerker krijgt 50.000 euro om cocaïne uit te halen 16 maart 2018

02u49 0 Antwerpen Twee Antwerpse havenarbeiders staan voor de correctionele rechtbank omdat ze de drugsmaffia geholpen hebben bij de invoer van 1,3 ton cocaïne. Het openbaar ministerie vorderde voor beiden zeven jaar cel en 40.000 euro boete.

Mustafa A. werd op 10 augustus 2017 om 4 uur 's nachts op de terreinen van containerbehandelaar DP World in de Antwerpse haven betrapt. HIj laadde een partij cocaïne uit een Zuid-Amerikaanse container over in een Europese container omdat die minder kans op controle liep. In de Brazliliaanse container werden 32 sporttassen aangetroffen met daarin 993 kilo cocaïne. Mustafa A. werd betrapt door de interne veiligheidsdienst. Hij deed echter rustig verder want hij dacht dat de privé-bewaker mee in de slag zat.





Grote geldsom

Uit onderzoek bleek dat er samen met die container nog twee andere verscheept waren. Eén van die containers was naar een tussenopslagbedrijf in Lille gebracht. Er zaten nog eens 16 sporttassen in met 327 kilo cocaïne.





Mustafa A. verklaarde dat hij via een oud-collega met een zekere "Rachid" in contact was gekomen. Die had hem 50.000 euro beloofd om de sporttassen van de ene naar de andere container te brengen. Hij had de avond voordien met hem afgesproken op het Sint-Jansplein in Antwerpen, waar hij werkmateriaal, containerzegels en een gsm had gekregen.





Dokwerker Marc M. die een containerkraan bestuurde, bekende dat zijn taak erin bestond om de containers uit hun stapel te halen en naar een afgelegen plek te rijden. Marc M. had zichzelf verdacht gemaakt door na zijn dienst uit te badgen aan het draaihek van de terminal, maar rechtsomkeer te maken en terug naar zijn kraan te gaan. Bij een huiszoeking in zijn woning werd ruim 7.000 euro cash aangetroffen en een document waarop bijna hetzelfde containernummer vermeld stond als op de container die later in Lille werd aangetroffen.





Het openbaar ministerie vorderde strenge straffen voor het duo, gelet op de aangetroffen hoeveelheden en het misbruik van hun functies in de haven. De verdediging komt in mei aan het woord. (PLA)