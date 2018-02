Dokwerker die container met cocaïne verplaatste krijgt 3 jaar cel 03 februari 2018

03u10 0 Antwerpen Een straddler-chauffeur die enkel een container had verplaatst op op de containerterminal van DP World, krijgt drie jaar effectieve celstraf. Hij moet ook een boete van 8.000 euro betalen. In de container zat volgens de politie een lading van 250 kg cocaïne.

In de nacht van 26 april 2017 heeft een dokwerker alarm geslagen toen hij een opengebroken koelcontainer op de terminal van DP World zag staan. De politie vond nog één zak met 50 kg cocaïne. Verder onderzoek toonde aan dat er zeker vijf sportzakken met in totaal 250 kg coke hadden ingezeten.





Stadler-chauffeur Geoffrey D. had de bewuste container kort voordien verplaatst naar een donkere plek op de terminal. Koeltechnicus Ismaël M. en zijn collega Adil B. waren eveneens in de buurt toen de container werd opengebroken. Adil B. was die nacht met een bestelwagen van de firma naar huis gereden. De bedrijfswagen mocht in principe de terminal niet verlaten. Enkele uren later keerde hij terug om zijn eigen auto op te halen.





Beveiligde gsm

De rechter twijfelde niet aan de schuld van de mannen. De straddler-chauffeur had in drie uur tijd amper vijf containers verplaatst, waaronder de bewuste container met cocaïne. Nochtans was het die nacht erg druk op de terminal. Eén van de koeltechnici was eerder al in het vizier van de politie gekomen omdat hij over een bijzonder beveiligde gsm beschikte, een zogenaamde PGP.





De drie mannen krijgen allemaal dezelfde straf: vier jaar cel, waarvan drie jaar effectief. Zij moeten elk een boete van 8.000 euro betalen. De aanklager wilde van elke dokwerker ook bezittingen ter waarde van 600.000 euro verbeurdverklaard zien. Die eis werd afgewezen. (PLA)